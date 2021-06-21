Раз, два, три, четыре, пять… Sonus faber Lumina

21.06.2021 12:27

Модели Lumina V и Lumina II появились в одноимённой серии акустических систем Sonus faber. Напольная «пятёрка» стала флагманом, которого так не хватало в линейке, а «в лице» Lumina II в серии теперь есть более мощный по сравнению с Lumina I полочный громкоговоритель.



Обе новинки предназначены для использования в составе как стерео, так и многоканальных систем, и способны наполнить звуком даже большое помещение. Колонками Lumina II со 150-миллиметровыми СЧ-драйверами можно также комплектовать системы домашнего кинотеатра, используя их в качестве тыловых каналов. У больших Lumina V – лютнеобразная СЧ/НЧ-камера, «фишка» Sonus faber, используемая инженерами компании с 1990-х годов, и фирменный гибридный IFF-кроссовер.



Цвета колонок: матовые орех или венге или чёрный лак; во всех вариантах корпуса отделаны чёрной кожей. Для тех случаев, когда требуется больше баса (домашний кинозал, игровая система и пр.) производитель рекомендует дополнять сетап фирменными сабвуферами Gravis I, II или III.