Разбежались? Не грустим.


12.02.2026 23:55

 

 

«Новость» не нова: IKEA и Sonos больше не вместе. Что не мешает IKEA продолжать выпускать акустические системы под собственным именем. Правда, теперь при взгляде на них в голову приходит мысль: а нет ли у них чего-то общего с Bang & Olufsen Beosound A9…

 

Впрочем, это всего лишь мимолётные ассоциации… связывает эти устройства разве что их форма: и те, и те – круглые, на этом сходство заканчивается. Bluetooth-колонки IKEA Solskydd – стопроцентно «икеевские»: яркие, цветные. Их можно поставить на стол или полку, можно повесить на стену. Внешний вид новинок разработала дизайнер Текла Эвелина Северин (Tekla Evelina Severin), больше известная как Teklan.

 

Цены: от 79,99 долларов США за восьмидюймовый громкоговоритель, 99,99 – за 11-дюймовый. Самая большая колонка, диаметром 18 дюймов, стоит 139,99 долларов.

2007