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Разделяй и властвуй-зачёркнуто-слушай


12.07.2024 14:10

 

 

Интересная опция есть в аудиосистеме Klipsch, которой будут оборудованы автомобили Infiniti QX80 2025 года выпуска: пассажиры могут продолжать слушать музыку, даже когда водитель отвечает на входящий звонок.

 

Обычно, когда в бортовую систему развлечений поступает входящий звонок, воспроизведение музыки приостанавливается. В новых QX80 проблема решена с помощью индивидуальных излучателей, установленных в подголовнике водительского кресла. Решение реализовано с помощью технологий шумоподавления и так называемого «звукового пузыря», внутрь которого пропускаются только звуки определённой частоты. При создании системы большое внимание было уделено тому, как добиться оптимального звучания: всем известно, что люди воспринимают звуки по-разному, в зависимости от формы ушной раковины и слухового канала, возраста, наличия или отсутствия проблем со слухом и т.д. Для адаптации системы было проведено множество испытаний с привлечением опытных «слухачей», людей с идеальным слухом, помогающих звукоинженерам настроить звучание динамиков.

 

В результате были разработаны два комплекта: с 14 динамиками совокупной мощностью 600 Вт и 12-канальным усилителем (такие будут устанавливаться в автомобили Infiniti QX80 версий Pure and Luxe) и 24-канальный, для модификаций Sensory и Autograph; во втором случае совокупная мощность всех установленных в салоне автомобиля динамиков составляет 1200 ватт. Информационный дисплей – 14,3-дюймовый, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto. Стоимость нового Infiniti QX80 2025 составит от 82450 долларов США в комплектации Pure и до 110595 долларов в топовой версии Autograph. В продажу новые автомобили поступят уже в этом месяце. В создании аудиосистемы, которую производит компания Klipsch, также участвовали инженеры Infiniti, Nissan и Panasonic.

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