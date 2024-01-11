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Раздвижной кронштейн Sanus для Dolby Atmos саундбаров


11.01.2024 10:20

 

 

Универсальное раздвижное настенное крепление для саундбаров представила компания Sanus. Модель WSBWM1 предназначена для аудиопанелей весом до 9 кг с поддержкой технологии Dolby Atmos.

 

Крепление прикручивается к стене (она может быть любой: из гипсокартона, каркасная или капитальная) ниже телевизора. Крепёжные элементы входят в комплект поставки. Кронштейн рассчитан на использование с саундбарами разных типов: с отверстиями для винтов на задней панели, со шпоночными гнёздами (прорезями) или с резьбовыми отверстиями на нижней панели.

 

Благодаря конструкции кронштейна положение саундбара можно отрегулировать с высокой точностью. Поскольку кронштейн подвижный, саундбар можно поворачивать вправо или влево и выдвигать вперёд – так, чтобы он находился перед телевизором и ничто не мешало звуку, излучаемому его высотными динамиками.

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