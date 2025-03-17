Разговаривай со Sber – управляй Hisense

17.03.2025 16:44

Телевизорами и проекторами Hisense теперь можно управлять с помощью голосовых команд, используя «умные» колонки Sber. Такая возможность появилась у обладателей телевизоров и проекторов торговых марок Hisense и Toshiba, разработанных на базе операционной системы VIDAA. До недавнего времени возможность голосового управления была реализована для смарт-телевизоров и приставок Sber, а также «партнёрских» телевизоров, работавших под управлением операционной системы Салют ТВ.



Российские потребители, которые купят телевизор или проектор Hisense или Toshiba в магазине группы «М.Видео-Эльдорадо» в период с 18 марта по 19 мая 2025 года, получит в подарок «умную» колонку SberBoom Mini или SberBoom Home. Это компактные аудиосистемы с искусственным интеллектом GigaChat и виртуальным ассистентом «Салют». Взаимодействуя с колонкой – подавая ей голосовые команды – пользователь может включать и выключать телевизор или проектор, переключать каналы, менять уровень громкости, активировать беззвучный режим, запускать воспроизведение видео с различных ресурсов.



Условия проведения акции есть на официальном сайте группы «М.Видео-Эльдорадо». В числе устройств Hisense и Toshiba, совместимых с платформой «умного дома» Sber – лазерные мини-проекторы Hisense C2 и Hisense C2 PRO, «игровые» Mini-LED телевизоры Hisense U7NQ (55″, 65″, 75″, 85″) и Hisense E7NQ PRO (55", 65", 75", 85", 100"), а также телевизор Hisense UXNQ с диагональю 110 дюймов (пиковая яркость до 10000 нит, 40960 локальных зон затемнения, четырёхъядерный нейронный процессор Hi-View Engine X, многоканальный объёмный звук).



