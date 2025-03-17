ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Разговаривай со Sber – управляй Hisense


17.03.2025 16:44

 

 

Телевизорами и проекторами Hisense теперь можно управлять с помощью голосовых команд, используя «умные» колонки Sber. Такая возможность появилась у обладателей телевизоров и проекторов торговых марок Hisense и Toshiba, разработанных на базе операционной системы VIDAA. До недавнего времени возможность голосового управления была реализована для смарт-телевизоров и приставок Sber, а также «партнёрских» телевизоров, работавших под управлением операционной системы Салют ТВ.

 

Российские потребители, которые купят телевизор или проектор Hisense или Toshiba в магазине группы «М.Видео-Эльдорадо» в период с 18 марта по 19 мая 2025 года, получит в подарок «умную» колонку SberBoom Mini или SberBoom Home. Это компактные аудиосистемы с искусственным интеллектом GigaChat и виртуальным ассистентом «Салют». Взаимодействуя с колонкой – подавая ей голосовые команды – пользователь может включать и выключать телевизор или проектор, переключать каналы, менять уровень громкости, активировать беззвучный режим, запускать воспроизведение видео с различных ресурсов.

 

Условия проведения акции есть на официальном сайте группы «М.Видео-Эльдорадо». В числе устройств Hisense и Toshiba, совместимых с платформой «умного дома» Sber – лазерные мини-проекторы Hisense C2 и Hisense C2 PRO, «игровые» Mini-LED телевизоры Hisense U7NQ (55″, 65″, 75″, 85″) и Hisense E7NQ PRO (55", 65", 75", 85", 100"), а также телевизор Hisense UXNQ с диагональю 110 дюймов (пиковая яркость до 10000 нит, 40960 локальных зон затемнения, четырёхъядерный нейронный процессор Hi-View Engine X, многоканальный объёмный звук).

Связанные новости:
 Решения для ВКС: SberDevices и AUVIX  - 11.03.2025 15:59
 Праздничные скидки в «М.Видео» и «Эльдорадо»  - 14.02.2025 14:18
 За «Яндекс ТВ Станцией» – в «М.Видео» и «Эльдорадо» - 11.02.2025 14:53
 Hisense сохраняет лидерские позиции - 07.02.2025 13:30
 Mylo, ваш новый виртуальный помощник - 23.01.2025 15:23
 Hisense бросает вызов Sony  - 24.12.2024 12:18
 Новые саундбары Toshiba в продаже в России - 04.04.2024 14:08
 Спрос растёт, телевизоры умнеют - 17.05.2023 11:13
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007