Разноцветный Pro-Ject

У российских аудиофилов появилась возможность приобрести стереосистему Pro-Ject Colourful Audio System E – и выбрать желаемый вариант отделки из шести доступных: чёрного, белого, синего, зелёного, жёлтого и имитации натурального древесного шпона.



Pro-Ject Colourful Audio System E – готовое аудиорешение, не являющееся моноблочным устройством категории «всё-в-одном». Это полноценный Hi-Fi-комплект оборудования, состоящий из проигрывателя виниловых пластинок, усилителя и пары двухполосных полочных акустических систем. Производитель сообщает, что система обеспечивает стереозвучание, которое характеризуется «широкой сценой и правильной расстановкой образов».



Входящий в комплект виниловый проигрыватель Debut E, на цельном MDF шасси со стальным опорным диском, оснащается алюминиевым тонармом со звукоснимателем Ortofon OM5 E. Мощность встроенного усилителя Stereo Box E: до 40 Вт (4 Ом) на канал, есть вход для MM-звукоснимателя, два линейных и три цифровых входа, Bluetooth (aptX). Драйверы в колонках Speaker Box 5 E Carbon: 25-миллиметровый твитер с шёлковым куполом и НЧ-динамик (127 мм) с диффузором из стекловолокна и карбона. В комплект поставки также входят трёхметровые акустические кабели Connect it LS E Flex, фонокабель и антирезонансные опоры Damp it для колонок.