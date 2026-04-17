Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Разноцветный Pro-Ject


17.04.2026 14:33

 

 

У российских аудиофилов появилась возможность приобрести стереосистему Pro-Ject Colourful Audio System E – и выбрать желаемый вариант отделки из шести доступных: чёрного, белого, синего, зелёного, жёлтого и имитации натурального древесного шпона.

 

Pro-Ject Colourful Audio System E – готовое аудиорешение, не являющееся моноблочным устройством категории «всё-в-одном». Это полноценный Hi-Fi-комплект оборудования, состоящий из проигрывателя виниловых пластинок, усилителя и пары двухполосных полочных акустических систем. Производитель сообщает, что система обеспечивает стереозвучание, которое характеризуется «широкой сценой и правильной расстановкой образов». 

 

Входящий в комплект виниловый проигрыватель Debut E, на цельном MDF шасси со стальным опорным диском, оснащается алюминиевым тонармом со звукоснимателем Ortofon OM5 E. Мощность встроенного усилителя Stereo Box E: до 40 Вт (4 Ом) на канал, есть вход для MM-звукоснимателя, два линейных и три цифровых входа, Bluetooth (aptX). Драйверы в колонках Speaker Box 5 E Carbon: 25-миллиметровый твитер с шёлковым куполом и НЧ-динамик (127 мм) с диффузором из стекловолокна и карбона. В комплект поставки также входят трёхметровые акустические кабели Connect it LS E Flex, фонокабель и антирезонансные опоры Damp it для колонок.

Связанные новости:
 Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B – в продаже в РФ - 08.04.2026 14:17
 «Академия Винила» на Hi-Fi & High End Show 2026 - 11.03.2026 17:04
 Эталонная классика за 600 тысяч рублей - 15.12.2025 23:46
 «Что-то на богатом…»: Pro-Ject для состоятельных - 03.10.2025 18:38
 Pro-Ject A1.2. Во-первых, это удобно… - 01.09.2025 11:03
 ЭлементаЛЬно, Pro-Ject! - 07.08.2025 16:54
 Pro-Ject E1.2: «дорогой» звук за небольшие деньги - 31.07.2025 12:03
 Проигрыватели Pro-Ject T1 EVO – в продаже в России - 23.12.2024 13:14
