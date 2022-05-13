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Развитие беспроводных технологий: WiSA


13.05.2022 09:16

 

 

Множество факторов, в том числе вынужденная работа многих офисных сотрудников из дома, а также увеличение популярности домашних кинотеатров, способствует развитию беспроводной платформы WiSA (Wireless Speaker & Audio).

 

По словам президента Ассоциации WiSA Тони Острома (Tony Ostrom), в последние два года наблюдается значительный рост затрат домовладельцев на «умные» технологии, домашние системы развлечений и пр. У потребителей было более чем достаточно времени, чтобы понять, чего они хотят от своих домашних музыкальных и развлекательных систем, и что нужно сделать, чтобы эти системы доставляли больше удовольствия – от прослушивания музыка, просмотра кинофильмов, от компьютерных игр и т.п. Ещё одним фактором, благоприятным для развития фирменной технологии, стала пандемия, вынудившая многих полностью перейти на домашний режим работы или на использование гибридных форм организации офисного труда.

 

Оказывает своё влияние и увеличение популярности «умных» телевизоров. Последнее привело к созданию передатчиков с сертификацией WiSA, которые упрощают подключение домашних устройств. Уже сейчас большое количество ТВ-продуктов проходят сертификацию, и в ближайшем будущем следует ожидать появления новых решений для реализации беспроводных многоканальных аудио-видео подключений. Остром пообещал, что вскоре партнёры ассоциации представят новые модели архитектурной акустики и громкоговорителей для высотных каналов с поддержкой технологий WiSA. Также ожидается выход новых моделей ТВ – также с поддержкой беспроводной технологии WiSA.

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