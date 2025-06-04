Реальность с HDBaseT 3.0: новые стандарты производительности и гибкости

04.06.2025 09:22

WyreStorm EX3-100-eARC – высокопроизводительный комплект (передатчик + приёмник), позволяющий в полной мере использовать возможности HDBaseT 3.0. EX3-100-eARC поддерживает двунаправленные ИК-порт и RS-232 и Ethernet 1 Гб.

Напомним: пропускная способность HDBaseT 3.0 составляет 16 Гбит/с, что позволяет передавать несжатое видео 4K/60 4:4:4 на расстояние до 100 метров по одному кабелю Cat 6a без потери качества и без визуальных артефактов, что, помимо прочего, существенно упрощает работу интеграторов, идёт ли речь об элитном домашнем кинотеатре или большом конференц-зале. HDBaseT 3.0 поддерживает HDMI 2.1 eARC и переменную частоту обновления (VRR), что делает это решение оптимальным в тех случаях, когда качество звука имеет такое же значение, как и качество видео.

EX3-100-eARC обеспечивает передачу несжатого HDMI-видео и многоканального звука, в том числе Dolby Atmos и DTS:X, а также поддерживает eARC и ARC pass-through; последнее означает, что пользователи могут передавать высококачественный звук со смарт-телевизора на AV-ресивер без потерь. Предусмотрено PoH (питание по HDBaseT) в обоих направлениях, что упрощает установку и минимизирует количество необходимых кабелей. Благодаря обратной совместимости с более ранними версиями HDBaseT, EX3-100-eARC легко интегрируется в существующие системы и позволяет беспрепятственно обновлять их без перестройки всей инфраструктуры.