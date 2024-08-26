Ребрендинг CTA и CES

26.08.2024 16:33

Ассоциация потребительских технологий Consumer Technology Association (CTA) и выставка потребительской электроники CES провели ребрендинг. У них обновились логотипы, а у выставки появился новый сайт.



Как сообщается в пресс-релизе, новые логотипы отражают связь между современными технологиями и человечеством. Новый сайт стал более удобным, с его помощью Ассоциация, которая является организатором выставки, рассчитывает более эффективно взаимодействовать с потребителями, рассказывая последним о новейших технологиях и о том, каким образом они делают жизнь современного человека более комфортной, позволяют решать возникающие перед ним проблемы.



Ребрендинг приурочен к столетию Ассоциации. В CTA считают, что это очень символично: развитие технологий происходит постоянно, поэтому должно меняться и отношение к ним потребителей, как должно меняться и видение будущего. Выставка CES – одно из крупнейших отраслевых мероприятий в мире; участие в ней – всегда вызов для производителей, поскольку на CES они показывают товар лицом огромному количеству потребителей. По сравнению с прошлым годом выставку посетили на 15% больше руководителей различных компаний; в CES 2024 приняли участие 4312 компании (на 10% больше, чем годом ранее), а количество участников-новичков стало рекордным – 1442 компании. Всего выставку посетили почти 139 тысяч человек, из них почти 56500 приехали в США из других стран. CES 2025 пройдёт в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2025 года.



