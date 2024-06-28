Ребрендинг MSE Audio

28.06.2024 23:07

Производитель из Канзаса MSE Audio объявил о ребрендинге. Теперь вся выпускаемая компанией продукция будет продаваться под двумя торговыми марками: SoundTube (профессиональное оборудование и устройства для бизнес-инсталляций) и PhaseTech (продукция, рассчитанная на конечного потребителя и приобретаемая для частного, домашнего использования).



Основная продукция SoundTube Entertainment – акустические системы для коммерческого использования: подвесные, узко- и всенаправленные, с поддержкой технологии PoE и пр. До ребрендинга SoundTube являлся зонтичным брендом для устройств, продаваемых под торговыми марками Rockustics, SolidDrive и Soundsphere. Корпорация Phase Technology (PhaseTech) была основана в 1955 году, а в середине 1980-х вызвала революцию в аудиоотрасли, выпустив первую в мире кинотеатральную аудиосистему с цифровой калибровкой dARTS Theater.



Изменения стратегии развития коснулись только ребрендинга. Все фирменные устройства по-прежнему будут разрабатываться, проектироваться и изготавливаться на собственных производственных мощностях в Канзасе и во Флориде.



