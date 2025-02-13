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REDDYLINK: коммутация без проблем


13.02.2025 14:43

 

 

Компания CTC Capital объявила о начале продаж на российском рынке продукции бренда REDDYLINK. Под этой торговой маркой выпускается профессиональное цифровое оборудование для коммутации видеосигнала.

 

В ассортименте REDDYLINK представлены усилители-распределители цифрового видеосигнала с интерфейсами HDMI и DP, матричные HDMI-коммутаторы и HDMI-разветвители, приёмники-передатчики HDMI и USB по витой паре, специальное AV-оборудование, такое, как репитеры HDMI и деэмбеддеры, а также активные оптические кабели для организации длинных линий HDMI и USB. Отдельного упоминания заслуживают такие устройства, как мультивьюверы, видеопроцессоры и контроллеры видеостен, с помощью которых можно создавать сложные видеоинсталляции, постоянные или временные, на выставках, презентациях и других публичных мероприятиях.

 

Коммутаторы и разветвители REDDYLINK выпускаются в различных конфигурациях, с количеством выходов от двух-четырёх до 12-16. Все устройства для передачи видеосигнала работают с разрешением 4К/UHD (3840х2160 точек) и максимальной кадровой частотой 30 Гц или 60 Гц, что гарантирует 100% совместимость с современным видеооборудованием, представленным на рынке. Продукция REDDYLINK отличается высокой надёжностью и обеспечивает стабильную бесперебойную работу инсталлированных систем.

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