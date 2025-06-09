ReddyLink: профессиональные матричные коммутаторы HDMI

09.06.2025 12:22

ReddyLink – бренд, специализирующийся на разработке и выпуске профессиональных AV-решений. Недавно в ассортименте компании появилась новая унифицированная линейка матричных коммутаторов HDMI.

В новую серию входят девять моделей коммутаторов, рассчитанных на различные сценарии использования. Устройства подходят как для скромных по площади и оснащению конференц-залов, так и для больших командных центров или видеостен. Все модели новой линейки поддерживают разрешение до 4K (до 60Hz в топовых моделях), совместимы с HDCP (1.4/2.2 в зависимости от модели) и основными аудиоформатами (PCM, Dolby Digital, DTS), могут управляться с ИК-пульта, через RS-232, LAN или кнопочную панель, поддерживают EDID-менеджмент и «горячую замену», отличаются повышенной надёжностью.

Линейка состоит из следующих моделей:

коммутатор с максимальной масштабируемостью RL-MX1616 (16×16, 4K@30Hz, 16 независимых управляемых выходов);

решения 8×8 для инсталляций среднего уровня RL-MX88 и RL-MX88S seamless; последнее – с усовершенствованной системой бесшовного переключения, профессиональными функциями видеомэппинга и расширенной поддержкой сценарного управления (до 20 сцен);

пять моделей 4х4: RL-MX44, RL-MX44S seamless со встроенным процессором видеостен, RL-MXM44, RL-MXM44H (флагманская модель с поддержкой HDMI 2.0 и полной совместимостью с HDR-контентом), а также компактный коммутатор RL-MXM44 для использования в ограниченных пространствах;

RL-MX42HA (4×2), оптимизированный для систем с поддержкой 4K@60Hz и расширенными функциями управления аудиопотоками.