Редкая птица: Klipsch OJAS kO-R1

25.09.2024 13:08

Любители редкостей получат возможность приобрести необычную аудиосистему, совместно разработанную конструкторами компаний Klipsch и OJAS. Рупорные двухполосные громкоговорители kO-R1 Limited Edition будут вручную изготовлены ограниченной партией; цена пары таких колонок составит почти 8500 долларов США.



Корпус колонок сделан из берёзы, бирадиальный рупор – алюминиевый. kO-R1 комплектуются регулируемой по высоте подставкой под рупор и антивибрационными резиновыми ножками. Высокочастотный аттенюатор – пятиступенчатый. Также в комплект поставки входят напольные стойки Klipsch K-12. Эксклюзивность громкоговорителей подтверждает металлический шильдик на корпусе акустической системы.



Технические характеристики Klipsch OJAS kO-R1: АЧХ 51 Гц – 20 кГц (+/- 3 дБ), 40 Гц – 21 кГц (-10 дБ), мощность усилителя 200 Вт, максимальное постоянное звуковое давление 117 дБ (на 40 Гц – 10 кГц), чувствительность 97,5 дБ, точка кроссовера 970 Гц, номинальный импеданс 8 Ом. Динамики: басовик K-28-E 12”, высокочастотник K-706; корпус типа bass reflex. Размеры каждой колонки (ШхВхГ): 42 x 71,4 х 33 см, вес 23,6 кг.



