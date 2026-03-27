Redmi Buds 8 Active: сделано Xiaomi


27.03.2026 12:47

 

 

Buds 8 Active – новая модель беспроводных внутриканальных наушников-вкладышей, выпускаемых под торговой маркой Redmi компанией Xiaomi. 

 

Лёгкие компактные наушники оснащаются динамическими драйверами с титановым покрытием; диаметр драйвера – 14,2 мм. Они поддерживают кодек ААС и обеспечивают высокую чёткость при воспроизведении низких частот. Интеллектуальная система активного шумоподавления эффективно блокирует шум ветра и уличные звуки. Полностью заряженного аккумулятора хватает на семь часов работы. Если не включать шумоподавление, то с подзарядкой наушников в футляре слушать музыку и вести разговоры можно до 37 часов. Десятиминутная подзарядка обеспечит два часа прослушивания. около 10 минут продлит работу ещё на пару часов. 

 

Поддерживается технология Google Fast Pair для быстрого сопряжения и одновременное подключение к нескольким устройствам, а также работа с приложением Xiaomi Earbuds App, в котором можно настроить личный звуковой профиль. Наушники Redmi Buds 8 Active выпускаются в трёх цветах: чёрном, белом и голубом.

