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Reference 9 – долгожданный новый флагман Qln


15.04.2024 11:57

 

 

Одна из премьер выставки AXPONA – громкоговоритель Qln Reference 9. О том, что шведская компания разрабатывает новую флагманскую модель, стало известно пару лет назад, и вот, наконец, новинку представляют широкой публике.

 

Qln Reference 9 – трехполосная акустическая система, разработанная с целью максимально точного воспроизведения человеческих голосов и звучания «живых» музыкальных инструментов. Корпус с портом фазоинвертора сделан из запатентованного материала Qboard толщиной 40 мм. Девятидюймовый басовый драйвер с ультражёстким многослойным карбоновым диффузором разработан специально для новой акустической системы. Среднечастотный динамик (7 дюймов) – из кевлара; твитер (25 мм) – с «магнитной системой с уникальной технологией охлаждения и акустической камерой новой конструкции, позволяющей минимизировать любые отражения и резонансы». Колонка устанавливается на регулируемые ножки из нерезонирующего полимера.

 

Характеристики акустической системы: чувствительность 91 дБ, нижнечастотная граница 25 Гц, импеданс 4 Ом; требования к усилителю: 50-300 Вт RMS. Каждая колонка весит 65 кг, её габариты (ВxШxГ): 1050 x 300 x 650 мм. Отделка (стандартная): древесина ореха (матовое покрытие) или «красное дерево» с покрытием рояльным лаком.

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