Рейтинг наушников. Да, ещё один.

13.05.2026 14:04

Ещё один аналитический отчёт, касающийся продаж в России наушников, составили эксперты AliExpress СНГ. Данные основаны на анализе продаж (в штуках) на платформе AliExpress и распределены по двум категориям: беспроводные «вкладыши» и полноразмерные накладные наушники. В целом наибольшим спросом пользуются дешёвые и недорогие модели (950-4400 рублей) с активным шумоподавлением, Bluetooth и автономной работой в течение свыше 30 часов. Бренды-лидеры: realme, Soundcore, Lenovo, Xiaomi, UGREEN, Baseus, FiiO.



«Топ-5» в категории «полностью беспроводные внутриканальные наушники» выглядит следующим образом: на первом месте realme Buds Air 7 Pro, в тройке лидеров – более доступные по цене Buds Air 8 того же бренда и модель Soundcore K20i производства Anker. За ними следуют наушники с открытым типом ношения и крепежом-клипсой Lenovo LE302, а замыкают пятёрку Xiaomi Redmi Buds 8 Pro, трёхдрайверные (динамический драйвер 11 мм, два пьезоэлектрических керамических твитера 6,7 мм) и самые высокотехнологичные из всех вышеперечисленных.



В категории полноразмерных накладных наушников места в первой пятёрке распределились так: победитель – модель UGREEN HiTune Studio Pro (у них самое большое время автономной работы, до 120 часов без ANC, до 80 часов с ним, и четыре динамика); второе место у складных и более компактных UGREEN HiTune Max5c; третье – у Baseus EH10 NC с четырёхслойным адаптивным активным шумоподавлением и фирменной технологией SuperBass 2.0. Четвёртое место заняли самые необычные из всех участников рейтинга FiiO EH11 – прозрачные, в ретростиле, с деревянными чашками и физическим, а не сенсорным, управлением. На пятом месте – Baseus Bowie D05; они без активного шумоподавления, зато дешевле устройств, перечисленных выше, и могут проработать без подзарядки до 70 часов.



