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Реклама работает. Доказано Hisense.


06.08.2021 12:32

 

 

В официальном пресс-релизе Hisense говорится, что продажи фирменных лазерных проекционных систем (в модельном ряду компании они обозначаются словосочетанием Laser TV) резко взлетели после того, как бренд стал спонсором Чемпионата мира по футболу 2020.

 

Hisense занимает четвёртое место в мире по количеству производимых телевизоров. В недавней рекламной кампании бренда подчёркивались такие преимущества фирменной продукции, как большие экраны, поддержка Ultra-HD, высокое качество изображения и иммерсивное звучание. В линейке L5 представлены 88- и 100-дюймовые модели с короткофокусными проекционными модулями, светоотражающими экранами и встроенными тюнерами с функциями Smart TV и Freeview Play (именно они дают Hisense возможность использовать определение «телевизор», а не «проектор»). Устройства имеют разрешение 4K и поддерживают технологию Dolby Atmos.

 

Для руководства Hisense успех рекламной кампании очевиден, поэтому логотип бренда будет присутствовать на экранах ТВ и во время трансляций будущих спортивных мероприятий: женского европейского турнира, который пройдёт в Англии, и Чемпионата мира по футболу 2022, финал которого состоится в Катаре в ноябре-декабре.

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