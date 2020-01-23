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Решения для бизнеса: прозрачный дисплей LG


23.01.2020 13:40

 

 

Компания LG Electronics представила на российском рынке уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED. Сферы его применения: магазины, музеи, отели, автосалоны и пр. Несколько прозрачных экранов можно объединить в видеостену.

 

Отличительная особенность OLED-технологии заключается в том, что каждый пиксель подсвечивается самостоятельно, что позволяет достичь эффекта дополненной реальности без использования дополнительного оборудования, а изображение получается особенно ярким, с насыщенными цветами. За дисплеем можно разместить любой объект, а на самом экране «рассказать» его историю. Коэффициент прозрачности дисплея LG составляет до 38%; закалённое стекло обеспечивает демонстрируемому продукту дополнительную защиту.

 

Новое решение от LG позволяет трансформировать любое пространство, сделав его не только функциональным, но и эстетически привлекательным, и обеспечивает особенно эффективное взаимодействие с потребителем.

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