Решения для бизнеса: прозрачный дисплей LG

23.01.2020 13:40

Компания LG Electronics представила на российском рынке уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED. Сферы его применения: магазины, музеи, отели, автосалоны и пр. Несколько прозрачных экранов можно объединить в видеостену.



Отличительная особенность OLED-технологии заключается в том, что каждый пиксель подсвечивается самостоятельно, что позволяет достичь эффекта дополненной реальности без использования дополнительного оборудования, а изображение получается особенно ярким, с насыщенными цветами. За дисплеем можно разместить любой объект, а на самом экране «рассказать» его историю. Коэффициент прозрачности дисплея LG составляет до 38%; закалённое стекло обеспечивает демонстрируемому продукту дополнительную защиту.



Новое решение от LG позволяет трансформировать любое пространство, сделав его не только функциональным, но и эстетически привлекательным, и обеспечивает особенно эффективное взаимодействие с потребителем.