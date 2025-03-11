Решения для ВКС: SberDevices и AUVIX

11.03.2025 15:59

Российский рынок мультимедиа и программного обеспечения для видеоконференцсвязи активно осваивает IT-компания SberDevices. Недавно статус официального дистрибьютора решений SberDevices для ВКС получила ещё одна отечественная компания – AUVIX.

SberDevices – совсем молодой (компания создана в 2019 году), но перспективный рыночный игрок. Одно из основных направлений деятельности – разработка аппаратных и программных продуктов с использованием искусственного интеллекта, предназначенных для бизнеса и образования. В частности, специалисты компании создали платформу для вебинаров и видеоконференций SaluteJazz, ставшую достойной альтернативой популярным иностранным сервисам. Она позволяет подключать до 3000 участников и интегрируется с iOS, Android, Windows, MacOS, Web.

Решения SberDevices для ВКС, представленные в дистрибьюторском портфеле AUVIX – это, в частности, дисплеи, терминалы, видеобары, панели управления, устройства беспроводной передачи данных, микрофоны, PTZ-камеры и мобильные стойки. Вся продукция легко интегрируется в существующую инфраструктуру и обеспечивает качественную аудио и видеосвязь с поддержкой искусственного интеллекта. Производитель даёт трёхлетнюю гарантию и обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.



