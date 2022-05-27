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Решения EAE – в дистрибьюторском портфеле Digis


27.05.2022 12:04

 

 

В дистрибьюторском портфеле группы компаний Digis появился новый бренд. Продукция EAE – решения для управления «умными» домашними системами автоматизации освещения и климат-контроля. Бренд основан в 1973 году, на сегодняшний день его продукция используется более чем в 100 странах по всему миру.

 

Все устройства EAE проектируются, разрабатываются, производятся и тестируются в штаб-квартире компании в Стамбуле (Турция). В ассортименте – широкий выбор сенсорных и кнопочных панелей управления, диммеров, блоков питания, датчиков движения и присутствия и пр. Варианты отделки – самые разные; используется стекло, пластик и металл. Системы управления EAE полностью сертифицированы и совместимы с протоколом KNX (мировой стандарт для решений по автоматизации и управлению светильниками, шторами и жалюзи и климатическим оборудованием в частных домах и коммерческих объектах, например, офисах, гостиницах и пр.).

 

На всю продукцию EAE предоставляется двухлетняя гарантия. Первые поставки продукции EAE на склад российского дистрибьютора ожидаются в конце июня 2022 года.

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