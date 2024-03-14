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Ретро и современность: Digis на выставке Hi-Fi & High End Show СПб


14.03.2024 11:40

 

 

Одним из участников выставки Hi-Fi & High End Show, которая пройдёт в Санкт-Петербурге 23-24 марта, станет группа компаний Digis.  

 

В дополнение к учебной и развлекательной программе выставки российский дистрибьютор предлагает собственные мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие. В частности, представители компании расскажут посетителям о представленных в ассортименте Digis мультирум-системах на базе устройств Tivoli и Defunc.

 

Digis привезёт в Санкт-Петербург новейшие акустические системы Leak, Sandwich 150 и Sandwich, а также новинку модельного ряда Wharfedale, полочную акустику Super Denton. Частью экспозиции станет универсальный домашний кинотеатр с УКФ-проектором Hisense PX1 и CLR-экраном Kauber. Систему дополнит продукция M&K Sound: громкоговорители D-Series и сабвуферы фирменной серии V+.

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