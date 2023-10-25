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Ретро нашего времени


25.10.2023 23:24

 

 

Компания Tivoli Audio представила три новых устройства, выполненных в традиционном для бренда ретро стиле. Это Bluetooth-колонка Model 2 Digital, портативная аудиосистема SongBook MAX и её упрощённая версия SongBook.

 

Tivoli Model 2 Digital – это небольшой громкоговоритель с возможностью подключения по Wi-Fi и Bluetooth, встроенными Google Chromecast и AirPlay 2 и поддержкой Spotify Connect, Q Play, Apple Music, Google Play, Tidal Connect, Deezer, Pandora и TuneIn. Мощность встроенного усилителя – 20 Вт; подключить проводной аудиоисточник можно через 3,5-миллиметровый вход AUX. Неброский дизайн, подчёркнутая стилизация под ретро компоненты – внешний вид аудиосистемы без преувеличения универсален, колонка будет уместна в любом интерьере. Корпус с расположенным сзади портом фазоинвертора – из натуральной древесины; внутри – полнодиапазонный драйвер и высокочастотный динамик. Из декоративных элементов – только алюминиевая передняя панель и многофункциональный поворотный регулятор. Варианты отделки: белый корпус и серебристая решётка, корпус из ореха и решётка под золото, корпус и решётка чёрного цвета.

 

Портативная аудиосистема SongBook MAX – это подключение по Bluetooth 5.3 и возможность выбирать между FM и DAB+ радио. Любителям аналоговой техники придутся по душе тумблеры, бегунки эквалайзера и регуляторы-«крутилки». Колонка оснащается четырёхдюймовыми басовиком и СЧ-драйвером и 0,75” твитером, а также встроенным усилителем мощностью 50 Вт. Подзаряжаемый аккумулятор рассчитан на 10 часов работы. К колонке можно подключить виниловый проигрыватель, гитару, синтезатор; в памяти сохраняется до пяти радиостанций. SongBook «не-max» поменьше, не такой мощный и без радио. Оба устройства выпускаются в двух цветах: зелёном или тёмно-коричневом с кремовой передней панелью. В продаже все три новинки появятся в середине ноября, а пока производитель принимает предзаказы на своём сайте.

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