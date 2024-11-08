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Ретро не отпускает…


08.11.2024 13:20

 

 

Судя по количеству аудионовинок в стиле «ретро», выпущенных на рынок в этом году, ностальгия по ушедшему времени охватила многих. Есть ли здесь какая -то связь с растущей популярностью винила, мы не знаем (и выяснять не будем), а вместо этого представим новинку компании Roberts – классический радиоприёмник, очень похожий на те, которые ещё десять лет назад можно было найти на антресолях или в любом старом дачном домике…

 

В ассортименте Roberts появился классический радиоприёмник Rambler Classic. Производитель позиционирует новинку как «первоклассное устройство, в котором сочетаются ретро дизайн и самые современные технологии». Корпус – с портом фазинвертора, динамик – полнодиапазонный; обещают качественный мощный звук. В дополнение к обычной для подобных аудиосистем возможности слушать DAB, DAB+ и FM радио (есть 20 предустановок, по 10 для DAB и FM) предусмотрено подключение по Bluetooth для стриминга напрямую с планшета или смартфона. Если вы приверженец традиций, можете использовать вход Aux, имеется также 3,5 мм разъём для подключения наушников.

 

Дополнительно можно приобрести подзаряжаемый аккумулятор, он обеспечивает автономную работу радиоприёмника в течение 10 часов. Использовать Roberts Rambler Classic можно и в качестве обычного будильника. В продаже новинка появится 11 ноября и будет выпускаться в двух цветах: зеленовато-голубом (Duck Egg Blue; помните «…голубые, как яйца дрозда»?) или тёмно-синем (Navy Blue).

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