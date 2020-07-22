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Ретро-радио с современными возможностями


22.07.2020 06:50

 

 

Немецкая компания Teufel обновила модель Radio 3Sixty. Кроме того, теперь устройство выпускается в двух вариантах отделки – чёрного и белого цвета.

 

Радиоприёмник классического дизайна имеет возможности стриминга и поддерживает подключение по Bluetooth, а управляется с помощью традиционного пульта и расположенных на самом устройстве элементов управления, а также через мобильное приложение или голосом. Компактное устройство Radio 3Sixty оснащается двумя широкополосными динамиками и встроенным излучающим вниз сабвуфером, обеспечивая не только всенаправленное звучание, но и глубокие мощные басы. С помощью эквалайзера пользователь может самостоятельно настроить звук аудиосистемы в соответствии со своими предпочтениями.

 

В памяти Radio 3Sixty сохраняются настройки до 30 радио станций (раньше приходилось ограничиваться пятью); имеется функция будильника. На большом цветном дисплее с функцией диммирования отображается время, информация о выбранных музыкальном канале или радиостанции, воспроизводимом аудио треке и т.п. По сравнению с моделью предыдущего поколения добавлена поддержка Amazon Music и голосового ассистента Amazon Alexa. Цена устройства в странах Европы – 270 Евро; в России у компании пока нет дистрибьютора.

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