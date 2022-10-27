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Ретро-Ритмикс-АрПиАр-Рэдвуд


27.10.2022 09:54

 

 

Кажется, маркетологи Ritmix пробуют себя в роли логопедов… Впрочем, в русском языке буква «р» занимает восьмое место по частоте употребления (а всего их 33, если кто-то вдруг забыл), так что не будем придираться.

 

RPR-089 Redwood – новая модель радиоприёмников Ritmix, выполненная в модном нынче ретро-стиле. Устройство может работать как обычный радиоприёмник, принимая сигнал в трёх диапазонах: FM (87-108 МГц), AM (530-1600 кГц) и SW (5,9-18 МГц). А благодаря встроенному MP3-плееру – и как проигрыватель для воспроизведения музыки с USB-накопителей и карт MicroSD. Кроме того, Ritmix RPR-089 может выполнять функцию беспроводной или проводной колонки, так как поддерживает технологию Bluetooth и имеет AUX-вход.

 

Питается Ritmix RPR-089 от электросети 220 В, встроенного литиевого аккумулятора или четырёх батареек D. Есть два динамика и телескопическая поворотная антенна, которая обеспечивает уверенный приём сигнала радиовещания. Отделка корпуса: красное дерево (redwood).

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