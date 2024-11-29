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Ретро шарм Ruark


29.11.2024 15:59

 

 

Ruark выпустил в продажу две новинки: так называемую музыкальную консоль R610 и полочные акустические системы Sabre-R.  

 

R610 представляет собой усилитель с функцией стриминга. Он выполнен в ретро стиле и напоминает музыкальные стереосистемы 1970-х годов. Устройство со встроенными Internet/DAB/DAB+ и FM тюнерами поддерживает Apple AirPlay и Google Cast, Spotify Connect и TIDAL Connect, обеспечивает быстрый удобный к сервисам Apple Music, BBC Sounds, Deezer, Qobuz и др. Поддерживаемые файлы: Hi-Res до 32 бит / 384 кГц. Есть разъём HDMI с ARC/eARC. ЦАП: Burr-Brown; номинальная выходная мощность усилителя составляет 75 Вт на канал. Для управления используется фирменный контроллер RotoDial. Все команды, а также названия выбранных дисков и радиостанций отображаются на пятидюймовом TFT-дисплее на передней панели R610.

 

Акустические системы Sabre-R – также дань прошлому: они созданы по образу и подобию популярных когда-то колонок Sabre, появившихся в ассортименте Ruark почти 40 лет назад, в 1985 году. Новинка – двухполосный громкоговоритель в корпусе bass reflex, оснащаемый 26-мм твитером с шёлковым куполом и длинноходным басовиком диаметром 15 см. Характеристики системы: номинальный импеданс 6 Ом (минимальный 4,2 Ом), частотный отклик 50 Гц – 20 кГц, чувствительность 86 дБ, частота кроссовера 2,2 кГц. Колонки, которые можно использовать с напольными стойками, выпускаются в двух вариантах отделки (как и усилитель): под древесину ореха или с покрытием чёрным матовым лаком. В комплекте с усилителем-стримером R610 громкоговорители Sabre-R являются самодостаточной музыкальной системой, рассчитанной на потребителей, которые заинтересованы в готовых решениях, не требующих долгих поисков нужных компонентов и специальных навыков в установке и настройке.

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