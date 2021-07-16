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Ретро-шарм Tivoli


16.07.2021 11:35

 

 

Компания Tivoli Audio обновила ассортимент, представив второе поколение фирменных устройств Music System Home и Model One Digital, а также усовершенствованный радиоприёмник Model One+.

 

Music System Home Gen 2 и Model One Digital Gen 2 оснащаются встроенным модулем Google Chromecast, DAB/FM радио, поддерживают Apple Airplay 2 и подключение по Bluetooth. В устройствах Model One+ появилась поддержка DAB/DAB+.

 

У новой Music System Home (верхнее фото) – четыре динамика (пара 3,5-дюймовых вуфера и два твитера диаметром 0,75”), каждый с собственным усилителем (2 x 8 Вт, 2 x 20 Вт). С помощью одного из вращающихся регуляторов можно начать воспроизведение, поставить запись на паузу, выбрать нужный трек или поменять радиостанцию; второй позволяет выбрать источник и изменить уровень громкости. Есть поддержка Ethernet и Wi-Fi, проводное подключение – через оптический цифровой и 3,5-мм ауксиальный вход.

 

Model One Digital Generation 2 (среднее фото) комплектуется одним длинноходным 3,5-дюймовым широкополосным динамиком и входным разъёмом 3,5 мм Aux. У обновлённой Model One+ (нижнее фото) – традиционный для фирменных устройств этой категории дизайн, ауксиальный линейный вход и выход для наушников. Корпуса аудио систем выполнены из натуральной древесины (предусмотрены три варианта отделки) и алюминия.

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