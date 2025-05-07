Ретро в новых цветах

07.05.2025 15:46

Компания Ruark расширила ассортимент цветовых решений фирменной модели R1S. Теперь компактную аудиосистему можно приобрести в вариантах отделки «беж/орех», «уголь/орех» или «серый/орех».



Ruark R1S – компактная аудиосистема с поддержкой технологий Wi-Fi и Bluetooth. Традиционный для фирменной продукции ретростиль напоминает о том времени, когда единственным источником музыки были радиоприёмники. Возможности колонки включают поддержку Spotify Connect, Deezer и Amazon Music, SmartRadio с Internet/DAB/DAB+/FM тюнерами, функцию будильника и пр. Адаптивный эквалайзер обеспечивает высокое качество звучания на всех уровнях громкости. Возможна настройка низких и высоких частот. Динамик – фирменный широкополосный NS+, с неодимовыми магнитами. Встроенный усилитель – класса AB.



Управлять аудиосистемой можно с помощью фирменного поворотного регулятора RotoDial и через мобильное приложение Oktiv. Пульт ДУ (не входит в комплект поставки) – с четырьмя пресетами для удобства управления и возможностью сохранять в памяти любимые радиостанции и плейлисты. Есть порт USB-C, переключаемый аналоговый вход и выход для наушников. Размеры колонки с цветным TFT-дисплеем: 175 х 130 х 135 мм, вес: 1,6 кг.



