Ретротехника: продать или купить?

02.10.2025 18:33

Пресс-служба «Авито» опубликовала результаты опроса, согласно которым у каждого третьего (из опрошенных пользователей) в доме имеется ретро-электроника; кому-то (большинству) она досталась «по наследству», а кто-то приобрёл её уже в наши дни. Самые распространённые старые устройства из хранимых в современных домах – это плёночные фотоаппараты, виниловые проигрыватели или старые телефоны; они есть у 38% респондентов.

О наличии технологически и морально устаревшей аудиотехники – виниловых проигрывателей, магнитофонов и колонок – заявили 53% владельцев, 36% являются обладателями радиоприёмников и радиол. 11% хотели бы купить такие вещи. Интересно, что бОльшая часть (19%) желающих стать обладателями винтажных устройств – молодёжь в возрасте 18-24 лет. Большинству (55%) из участников опроса винтажная техника досталась от родителей, бабушек и дедушек, 52% купили её сами много лет назад, почти каждый пятый (19%) заявил, что нашёл ретроэлектронику случайно на чердаке, в гараже или на даче. А вот специально приобрели старую «вертушку» или радиоприёмник – только потому, что это техника из прошлого – всего 10% опрошенных, из них 20% – это представители поколения зумеров (то есть люди, родившиеся в период с 1995 по 2012 гг.).

Покупают чаще всего не на барахолках, а на платформах объявлений, таких, как «Авито» (31%). На блошиные рынки с этой целью заходят 23% респондентов, а 24% ищут ретро в комиссионках и антикварных магазинах. 11% ответили, что обращались к частным коллекционерам, 9% искали «проигрыватель своей мечты» в тематических сообществах. Средняя стоимость покупки – 7000 рублей, при этом 18% не готовы потратить более 3000 рублей, 20% считают возможным раскошелиться на 10000-20000, и лишь 12% не прочь заплатить и больше. Каждый третий (32%) владелец до сих пор использует винтажную технику по назначению, 31% – в качестве интерьерного декора (так поступает каждый второй 18-24-летний); 18% назвали себя коллекционерами. 40% опрошенных (чаще это женщины) указали, что им жаль выбросить старый хлам на помойку – при этом именно женщины чаще мужчин не видят в старой электронике никакой ценности. Сколько человек участвовали в опросе, и как осуществлялась выборка, не сообщается.



