Revel Performa Beryllium: новинки серии

14.01.2021 12:24

В линейке акустических систем Performa Beryllium, выпускаемых под брендом Revel – пополнение. В серии появились новые модели F328Be, F226Be и C426Be.



Флагман F328Be оснащается дюймовым бериллиевым твитером с вентилируемой катушкой и более объёмной и мощной магнитной системой. Изменения конструкции, по утверждению разработчиков, позволили добиться лучшей динамики и в целом поднять качество звучания на новый уровень. Использование усовершенствованного волновода обеспечивает лучший контроль направленности и «бесшовную интеграцию со среднечастотным драйвером».



F226Be с парой 6,5-дюймовых басовиков, 5,25” СЧ-драйвером и, конечно же, бериллиевым твитером – самая маленькая напольная система в линейке. Кроме того, в серии впервые появился громкоговоритель центрального канала C426Be с четырьмя басовыми динамиками 6,5”, конструкцией bass-reflex и комплектом регулируемых по высоте ножек (дополнительно можно купить специальную подставку).



Все колонки серии Performa Beryllium комплектуются тканым грилем чёрного цвета на магнитах и выпускаются в четырёх вариантах отделки: орех, чёрный, белый, серебристый металл. Цены в Европе: от 4500 Евро за АС центрального канала до 9000 Евро (одна колонка) за флагманскую модель.