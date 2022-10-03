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Revival Audio будет продаваться в России


03.10.2022 12:35

 

 

Бренд из Эльзаса (Франция) Revival Audio, о котором мы писали пару месяцев назад, обзавёлся российским дистрибьютором. Представлять продукцию французских аудиоинженеров в России будет компания En-Trade Distribution. Первыми акустическими системами Revival Audio, вышедшими на мировой, а теперь и на наш рынок, стали две модели громкоговорителей: двухполосный монитор Atalante 3 и трёхполосная напольная колонка Atalante 5.

 

Динамики, используемые в акустических системах Atalante, создаются собственными силами Revival Audio, без привлечение сторонних специалистов или готовых решений. Драйверы проектирует один из основателей компании, Даниэль Эмон (Daniel Emonts), аудиоинженер с более чем 30-летним опытом, ранее сотрудничавший с брендами Dynaudio и Focal. Кроссоверы – с фазово-когерентной топологией с быстрым откликом, внутренняя проводка выполнена кабелями Van Den Hul.

 

Колонки комплектуются низкочастотными динамиками BSC (Basalt Sandwich Construction) с диффузором-сэндвичем, в качестве одного из компонентов которого используется базальт; такая конструкция используется в аудиоотрасли впервые. В Atalante 3 вуфер 180-миллиметровый, в Atalante 5 – диаметром 300 мм. Твитер – диаметром 28 мм, патентованной системы ARID (Anti Reflection Inner Dome, с противоотражающим внутренним куполом), безрезонансной тыловой камерой со специальной ассиметричной конструкцией (BCD, Back Chamber Damping) и специальной пропиткой RASC (Revival Audio Secret Coating). В колонки Atalante 5 также устанавливается купольный СЧ-динамик (75 мм) с технологиями ARID и RASC и ассиметричной задней камерой (Assymetric Design Back Chamber).

 

Характеристики акустических систем: диапазон частот 44 Гц – 26 кГц и 28 Гц – 26 кГц (Atalante 3 и Atalante 5 соответственно; чувствительность 87 дБ / 89 дБ. Номинальный импеданс: Atalante 3 – 6 Ом (минимум 4,4 Ом на 175 Гц), Atalante 5 – 4 Ом (минимум 3,2 Ом на 110 Гц). Габариты: Atalante 3 – 390 x 240 x 270 мм, масса одной АС 11 кг; Atalante 5 – 710 x 420 x 355 мм, 33 кг. «Младшую» модель рекомендуется использовать в помещениях площадью 15-35 кв.м, «старшую» – 30-60 кв.м.

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