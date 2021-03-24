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REзиновая REga


24.03.2021 12:25

 

 

Производитель акустических систем Rega представил новинку – полочные колонки Kyte в корпусах из фенопласта, или феноловой смолы.

 

Впервые громкоговорители «появились на публике» на выставке Bristol HiFi Show 2020 – там они выставлялись как часть системы «всё-в-одном» Rega System One. Теперь колонки можно приобрести как самостоятельный продукт. Каждая двухполосная акустическая система комплектуется фирменным мид-басовым драйвером MX-125 с четырёхслойной звуковой катушкой и высокочастотником ZRR. Устройства весьма компактны – 32,5x18,8x23,2 см – и комплектуются специальной подставкой, расширяющей возможности установки. Весь процесс производства и сборки осуществляется в производственном комплексе Rega в Великобритании – даже корпуса для колонок отливают там же.

 

Причина, по которой конструкторы компании выбрали столь необычный материал – его природная жёсткость (которую, впрочем, дополнительно усилили с помощью керамических пластин и системы поперечных распорок). В Rega утверждают, что создание колонок в не-деревянных корпусах было давней мечтой компании, осуществить которую помог растущий (в аудио отрасли) интерес к таким материалам.

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