RGB LED: яркое будущее Sony

05.09.2025 16:35

На выставке IFA 2025 в Берлине Sony представила европейским потребителям и экспертам свою новую технологию для телевизоров RGB LED. Производитель обещает значительные улучшения в яркости, цветопередаче и пр.



В представленном 85-дюймовом прототипе используется полноценная матрица RGB LED. Каждый красный, зеленый и синий элемент управляется независимо, что обеспечивает более высокую чистоту цвета, более широкий цветовой охват и улучшенную светоотдачу. Sony заявляет, что охват цветового пространства составляет более 99% DCI-P3 и около 90% BT.2020, а пиковая яркость достигает 4000 нит. В прототипе используется фирменная технология XR Backlight Master Drive в сочетании с 96-битным процессором, специально разработанным для нового продукта совместно с компанией MediaTek. Увеличить яркость изображения позволила технология Color Booster; RGB-светодиоды обеспечивают цветовой объём, в четыре раза больший, чем QD OLED. Качество изображения стабильно по всей поверхности экрана, а искажение цветов сведено к минимуму.

Разработанные решения могут применяться не только к сверхбольшим дисплеям, но и к ТВ с самыми популярными размерами экрана, то есть 55 и 65 дюймов. Это позволяет предположить, что модели ТВ на базе RGB-светодиодов станут прямыми конкурентами OLED- и Mini LED-моделей. Когда новый продукт Sony будет запущен в массовое производство, не сообщается, но с большой вероятностью это произойдёт уже в будущем году.