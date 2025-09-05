ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

RGB LED: яркое будущее Sony


05.09.2025 16:35

 

 

На выставке IFA 2025 в Берлине Sony представила европейским потребителям и экспертам свою новую технологию для телевизоров RGB LED. Производитель обещает значительные улучшения в яркости, цветопередаче и пр.

 

В представленном 85-дюймовом прототипе используется полноценная матрица RGB LED. Каждый красный, зеленый и синий элемент управляется независимо, что обеспечивает более высокую чистоту цвета, более широкий цветовой охват и улучшенную светоотдачу. Sony заявляет, что охват цветового пространства составляет более 99% DCI-P3 и около 90% BT.2020, а пиковая яркость достигает 4000 нит. В прототипе используется фирменная технология XR Backlight Master Drive в сочетании с 96-битным процессором, специально разработанным для нового продукта совместно с компанией MediaTek. Увеличить яркость изображения позволила технология Color Booster; RGB-светодиоды обеспечивают цветовой объём, в четыре раза больший, чем QD OLED. Качество изображения стабильно по всей поверхности экрана, а искажение цветов сведено к минимуму.

 

Разработанные решения могут применяться не только к сверхбольшим дисплеям, но и к ТВ с самыми популярными размерами экрана, то есть 55 и 65 дюймов. Это позволяет предположить, что модели ТВ на базе RGB-светодиодов станут прямыми конкурентами OLED- и Mini LED-моделей. Когда новый продукт Sony будет запущен в массовое производство, не сообщается, но с большой вероятностью это произойдёт уже в будущем году.

Связанные новости:
 Trinnov AltitudeCI: масштабируемое аудио по IP  - 29.08.2025 11:17
 Skyworth впереди, Sony отстаёт - 24.07.2025 11:27
 Sony возвращается в Европу - 28.05.2025 12:41
 Sony реинкарнирует Blu-ray - 25.03.2025 15:46
 LG CineBeam PU700R: 4K вместо 1080 - 25.05.2023 09:09
 LED системы Christie MIRAGE WU-L: 6,5 лет беззаботной работы - 31.05.2011 15:00
 Первый в мире светодиодный видеопроектор для ДК с разрешением Full HD компании Vivitek - 28.05.2009 23:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007