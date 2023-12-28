Robot, sweet robot…

28.12.2023 13:05

Очередная новость, которая не имеет прямого отношения к тематике нашего портала, но которую невозможно обойти вниманием: в компании LG придумали нового цифрового помощника… в виде симпатичного робота на колёсах. Устройство похоже на детскую игрушку, своеобразный гибрид ВАЛЛ-И и японского робопса Aibo. А кто-то сравнивает его с сигвеем, на который надели наушники.

Производитель анонсировал новинку вчера, официальная же её презентация состоится на выставке CES, которая пройдёт в Лас-Вегасе в первой половине января. Пока у робота нет даже имени; в LG его называют «ИИ-агентом умного дома» (“smart home AI agent”). Информация о том, когда устройство появится в продаже и по какой цене, тоже отсутствует.



Робот снабжён парой колёс, которые позволяют ему кататься как по полу, так и по ворсовым напольным покрытиям; в пространстве он ориентируется с помощью оптических камер и датчика глубины. Робот распознаёт человеческие лица, животных и различные объекты, которые находятся в помещении; умеет определять температуру, влажность и качество воздуха. Если последние не соответствуют параметрам, которые определены пользователем, «домашний агент» отдаёт беспроводные команды, чтобы, например, включить кондиционер или увеличить температуру воды в нагревательном котле. На робота можно возложить и другие обязанности. Например, следить, чтобы домашние животные не разбаловались в отсутствие хозяев, сообщать владельцам дома о незакрытых окнах и невыключенном свете – или о попытках злоумышленников проникнуть в дом. Свет робот может выключить самостоятельно; для этого ему придётся подключиться к «умной» розетке, а вот с грабителями ему не справиться – в таких случаях он посылает тревожное уведомление на смартфон своего хозяина.

Анализируя голоса и выражения лиц домочадцев, робот определяет эмоциональное состояние своих владельцев (на это требуется время, но он быстро учится) и, когда те приходят домой, может, например, включить музыку, чтобы поднять им настроение. Разумеется, его можно использовать и как традиционных голосовых помощников: попросить включить новости или сообщить прогноз погоды на завтра.



