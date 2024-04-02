Родом из Канады: Macaria

02.04.2024 11:08

На выставке AXPONA 2024 производитель из Канады MACO представит свою новую разработку, акустическую систему открытого типа Macaria. Благодаря отсутствию традиционного закрытого корпуса-ящика Macaria, как заявляет производитель, обеспечивает естественный «живой» звук.

Разработчики обещают «мощное звучание с эффектом погружения и глубокую широкую трёхмерную звуковую сцену». Колонки изготавливаются из материалов, которые производятся там же, в Канаде, и будут выпускаться в нескольких вариантах отделки. Драйверы – фирменные 15-дюймовые с бумажными диафрагмами.

Ещё одна особенность новинки, помимо необычного внешнего вида – основание акустической системы. В стандартном варианте это классическая напольная платформа, а вот опциальный вариант – так называемое «парящее» основание (в MACO ожидают получения патента на эту разработку), благодаря которому громкоговоритель оказывается полностью развязанным от пола. Детали пока не разглашаются, но производитель уже заявил, что это решение является «выдающимся достижением и никогда раньше не применялось при конструировании акустических систем открытого типа».



