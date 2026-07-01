01.07.2026 11:16

Пол Хейлз (Paul Hales) представил на выставке InfoComm 2026 свою новую концепцию, которую он называет «рок-концерт в одной коробке» (Rock Concert-in-a-Box). Речь о новом широкополосном громкоговорителе SR-221.3, выпускаемом под торговой маркой Theory Professional.

Хейлз – основатель, владелец и генеральный директор компаний Theory Audio Design и Theory Professional, а также главный разработчик всех акустических систем, выпускаемых под этими брендами. Его продукция оптимизирована во всех аспектах, от корпусов до усилителей и обработки сигнала, и предлагается к продаже и установке в комплекте с фирменными контроллерами. Новая линейка пассивных и активных акустических систем SR, уникальное инженерное решение «с высокой выходной мощностью и высоким качеством звука», разработана специально для высококонкурентного рынка коммерческого аудиооборудования. В серию входят восемь моделей многоцелевых акустических систем и сабвуферов. Громкоговорители в относительно компактных корпусах изготавливаются только под заказ и сочетают максимальный уровень выходного сигнала с улучшенными акустическими характеристиками.

На их фоне выделяется сверхмощная полнодиапазонная акустическая система Theory Professional “Extreme Output” SR-221.3. Она представляет собой объединённые в одном корпусе мощный сабвуфер и широкополосную секцию с аксипериодической конструкцией рупора и линзовым волноводом для контролируемой направленности. В нижней, сабвуферной части расположены два 21-дюймовых басовика, в верхней – четыре 10-дюймовых высокопроизводительных среднечастотных динамика из углеродного волокна и 5-дюймовый широкополосный компрессионный драйвер с кольцевым излучателем. Уникальная конструкция обеспечивает сверхширокое рассеивание звука: горизонтальное 170° и вертикальное 60°. По словам Хейлза, одна-две колонки SR-221.3 могут без труда заполнить концертную площадку среднего размера звуком с очень высоким уровнем SPL, заменив традиционно используемые линейные массивы акустических систем. Отсюда и название: «рок-концерт в одной коробке». Предположительно, производство SR-221.3 начнётся в четвёртом квартале 2026 года.