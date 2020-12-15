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Рок-рок, Klipsch-klipsch…


15.12.2020 14:58

 

 

Сегодня стартовал совместный проект радиостанции Rock FM и всемирно известного американского бренда Klipsch. Акция продлится с 15 декабря 2020 года до 22 января 2021 года.

 

Ежедневно до 22 января будущего года, в 10:45 по московскому времени, в рамках утреннего шоу Drive Time («Драйв Тайм») на радиостанции Rock FM (95.2 FM) будет выходить специальная рубрика «Примочка». Ведущий программы BENDER будет делиться со слушателями эксклюзивными историями о компании Klipsch и её продукции, акустических системах и наушниках. Поклонники программы услышат много интересного о фирменных технологиях Klipsch, важных этапах в более чем семидесятилетней истории бренда, о сотрудничестве с известными рок-исполнителями, современных тенденциях в аудиоиндустрии и пр.

 

Кроме того, организаторы акции дадут слушателям радиостанции возможность выиграть беспроводные наушники и портативные акустические системы производства Klipsch.

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