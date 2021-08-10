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Roksan для начинающих


10.08.2021 11:54

 

 

Британский производитель Roksan приоткрыл завесу тайны над новой серией Hi-Fi компонентов начального уровня, получившей название Attessa. В линейке будут представлены проигрыватель виниловых пластинок, CD-транспорт, стерео усилитель и усилитель с функцией стриминга.

 

«Вертушка» Attessaa – устройство категорий «всё-в-одном» и «подключи и слушай». В комплект поставки входит тонарм Unipivot и MM-картридж Dana. Имеется встроенный фонокорректор – проигрыватель можно напрямую подключать к линейному входу усилителя.

 

Усилитель – мощностью 130 Вт, со встроенным ЦАП. Разъёмы для подключения: цифровой коаксиальный, оптический, линейный RCA, MM фоно; поддерживается подключение по Bluetooth. Стриминговый усилитель отличается поддержкой беспроводной мультирум-платформы BluOS и технологии AirPlay 2. Предусмотрена возможность декодирования файлов MQA. При подключении к нему CD транспорта из этой же серии управлять последним можно через приложение BluOS.

 

Компоненты новой серии будут выпускаться в корпусах белого и чёрного цвета; в продаже новинки появятся в сентябре.

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