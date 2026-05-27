Roku: новый этап эволюции

27.05.2026 11:45

Интеллектуальная стриминговая платформа Roku меняет бизнес-ориентацию и переходит от приставок и ТВ к видеопроекторам. На сегодня в ассортименте компании представлены две модели устройств категории TV Smart Projectors, разработанные совместно с Aurzen и Sharp.

Работающие на базе Roku OS, новинки характеризуются простотой установки и настройки и обеспечивают пользователям доступ к потоковому контенту и всевозможным стриминговым сервисам. Производитель утверждает, что использование домашних проекторов зачастую представляет большую сложность для рядового потребителя, и обещает исправить ситуацию. Фирменные проекторы с функцией Smart TV – это уже привычный многим пользователям стриминговый опыт и все преимущества широкоформатного изображения.

Обе новинки, и Aurzen D1R, и Sharp H272 – устройства с разрешением 1080p, рассчитанные на массового потребителя. Максимальная яркость: 280 и 200 ANSI люменов соответственно; в устройствах обеих моделей имеется встроенный динамик мощностью 3 Вт. Управление – через фирменное приложение и/или голосом. Есть поддержка Apple AirPlay, возможность подключения по Bluetooth внешних беспроводных акустических систем, саундбаров или сабвуферов, а также Bluetooth-наушников – для того, чтобы не беспокоить окружающих.