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Roku: от потокового видео к ТВ


11.01.2023 00:16

 

 

Roku, самая популярная стриминговая платформа в США, «прирастёт» телевизорами Roku Select и Roku Plus.

 

HD и 4K телевизоры Roku Select и Roku Plus – собственная разработка компании, от проектирования до производства. Устройства появятся в продаже уже весной нынешнего года; чуть позже Roku начнёт выпуск беспроводного саундбара.

 

В сериях Roku Select и Roku Plus будут представлены 11 моделей телевизоров с диагональю от 24 до 75 дюймов. Управлять этими устройствами можно будет в том числе с помощью голосовых команд. Розничные цены – от 119 до 999 долларов США.

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