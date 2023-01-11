Roku: от потокового видео к ТВ

11.01.2023 00:16

Roku, самая популярная стриминговая платформа в США, «прирастёт» телевизорами Roku Select и Roku Plus.

HD и 4K телевизоры Roku Select и Roku Plus – собственная разработка компании, от проектирования до производства. Устройства появятся в продаже уже весной нынешнего года; чуть позже Roku начнёт выпуск беспроводного саундбара.



В сериях Roku Select и Roku Plus будут представлены 11 моделей телевизоров с диагональю от 24 до 75 дюймов. Управлять этими устройствами можно будет в том числе с помощью голосовых команд. Розничные цены – от 119 до 999 долларов США.



