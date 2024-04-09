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ROLY RL-85U: качество для больших пространств


09.04.2024 12:51

 

 

ROLY RL-85U – это инсталляционный лазерный 3LCD проектор, который предназначен для установки в помещениях большой площади, таких, как конференц-залы, музейные и выставочные залы, театры и пр.

 

Источник света – собственная разработка компании-производителя; он характеризуется малым энергопотреблением и повышенной надёжностью и обеспечивает максимальную яркость 8500 ANSI лм, благодаря которой проектор можно использовать для интерьерного мэппинга, а также художественных и традиционных видеоинсталляций с большой площадью проекции. Срок эксплуатации лазерного источника света в режиме 24/7 при стандартной яркости составляет 20 тысяч часов. Проектор оснащается матрицами с разрешением WUXGA, обеспечивающими высокую чёткость и насыщенные цвета с максимальной глубиной 10 бит. Контрастность изображения составляет 3500000:1.

 

Корпус ROLY RL-85U имеет симметричную схему размещения объектива, сами объективы сменные. С проектором можно использовать пять объективов с разным фокусным расстоянием; характеристики штатного объектива: оптический зум 1,8х, максимальная диагональ изображения, проецируемого с расстояния 3,1-5,65 м – 100 дюймов. Настройки (зум, фокус, оптическое смещение изображения на ±60% по вертикали и ±30% по горизонтали) моторизированы, управлять ими можно дистанционно, через входящий в комплект поставки пульт или через интерфейсы RS232 и LAN, благодаря которым проектор можно интегрировать в сложные системы автоматизации. Набор входных разъёмов включает HDMI, DVI, компонентный RGBHV, VGA и HDBaseT. Для мониторинга входящего сигнала можно использовать выход VGA. Имеется встроенный динамик мощностью 10 Вт.

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