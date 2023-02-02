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ROLY RL-A500X и RL-A500U: меньше габариты, больше мощность


02.02.2023 12:20

 

 

RL-A500X и RL-A500U – две новинки ROLY, портативные 3LCD проекторы увеличенной мощности с разрешением XGA и WUXGA соответственно. Они оснащаются ЖК-матрицами собственного производства ROLY, которые обеспечивают расширенный цветовой охват; фирменная технология управления цветом Chameleon Color Richness автоматически, в зависимости от уровня освещённости помещения, корректирует цветовой баланс.

 

Световой поток – 5000 люмен; это довольно высокий показатель для таких небольших проекторов, как RL-A500X и RL-A500U. Максимальная контрастность: 1500000:1. Ресурс работы лазерного источника света составляет 20000 часов в режиме максимальной яркости; при этом проекторы потребляют примерно на 30% меньше энергии, чем аналогичные ламповые модели. Наличие короткофокусного объектива позволяет использовать RL-A500X и RL-A500U в сравнительно небольших помещениях. Предусмотрена ручная регулировка зума с кратностью 1.2х и возможность коррекции трапецеидальных искажений ±40° по вертикали и ±15° по горизонтали.

 

В зависимости от типа контента в меню проектора можно выбрать тот или иной режим; например, режим презентации обеспечивает наивысший уровень контрастности, а режим DICOM предельно точно прорабатывает оттенки серого цвета, что особенно важно для отображения чёрно-белой «картинки». Коммутационный комплект: два входа HDMI, композитный видеовход RCA, вход VGA. Есть встроенный динамик мощностью 10 Вт и USB-медиаплеер; это означает, что и RL-A500X, и RL-A500U могут работать не только с внешними источниками, но и автономно. Обе новинки поддерживают наиболее популярные протоколы управления (Crestron, PJ-Link, AMX), а интерфейсы LAN и RS232 обеспечивают интеграцию проекторов в имеющуюся IT-инфраструктуру.

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