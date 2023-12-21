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ROLY RL-C1W: безупречная «картинка»


21.12.2023 14:17

 

 

ROLY RL-C1W – компактный видеопроектор весом 5,5 кг с разрешением WXGA и фирменной системой 3LCD матриц. Новинка предназначена для использования в переговорных комнатах, учебных аудиториях, в музеях, барах или небольших клубах.

 

3LCD матрицы Roly характеризуются улучшенной проработкой оттенков красного и обеспечивают 100% охват палитры Rec.709. Фирменная система автоподстройки изображения Chameleon Color Richness поддерживает естественный цветовой баланс и подстраивает цветопередачу под условия освещённости помещения. Эта технология помогает добиваться максимально разборчивой и отлично читаемой картинки. Для работы в офисах и образовательных учреждениях предусмотрен специальный презентационный режим, при использовании которого текст и графика отображаются максимально разборчиво, чётко и контрастно.Лазерный источник света – также собственного производства, с мощностью светового потока 3600 Лм и уровнем динамической контрастности 1000000:1. Рабочий ресурс: 20000 часов в стандартном режиме, 25000 – в экономичном. Благодаря высокой энергоэффективности и низкому тепловыделению лазерных диодов допускается эксплуатация проектора в режиме 24/7.

 

Регулировка зума встроенного объектива – в диапазоне проекционных отношений 1,44~1,78:1. Есть возможность регулировки трапецеидальных искажений на ±40º по вертикали и ±15º по горизонтали; коррекция по вертикали происходит автоматически. В проектор RL-C1W встроен USB медиаплеер и динамик мощностью 10 Вт. Для подключения внешних источников имеются два входа HDMI, один VGA с выходом для мониторинга, композитный вход и вход/выход jack 3,5 мм для коммутации аудио. Дистанционное управление – через интерфейсы RS232 и LAN с поддержкой технологии PJ Link.

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