Roly RL-M65Q: яркая картинка даже там, где очень ярко

Новый инсталляционный видеопроектор Roly RL-M65Q с фирменной технологией 3LCD и мощным лазерным источником света разработан для использования в больших переговорных, в конференц-залах, учебных аудиториях, выставочных павильонах и пр.



Даже в тех помещениях, где очень светло, а использование штор или систем затемнения невозможно, изображение, создаваемое проектором, будет оставаться чётким и насыщенным – благодаря световому потоку 6500 ANSI люменов. Реальное разрешение проектора – WUXGA (1920x1200): оно обеспечивает высокую детализацию графиков, чертежей и видеоматериалов. Заявленная контрастность – 5000000:1; производитель гарантирует большую глубину чёрного цвета и «превосходную читаемость мелкого текста и тонких линий».



Срок службы лазерного источника света – до 20000 часов. Проекторы модели Roly RL-M65Q оснащаются зум-объективом с коэффициентом проекции 1.10-1.88:1; предусмотрена возможность ручного сдвига линз – как по вертикали (от 0% до +50%), так и по горизонтали (±10%), что позволяет настроить положение изображения максимально точно, даже если проектор располагается не по центру проекции. Коммутационный набор включает два входа HDMI 1.4, VGA, аудиоразъёмы, опциональную поддержку HDBaseT для передачи видео, аудио и управляющих сигналов по одному кабелю на большое расстояние, а также управление через RS232 и RJ45 (Ethernet).



