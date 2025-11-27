ВХОД НА САЙТ

Roly RL-M85Q: профессионал в своём деле


27.11.2025 23:07

 

 

Профессиональный проектор Roly RL-M85Q – устройство с разрешением 4K (3840x2160) и яркостью до 8500 люменов. Новинка – одна из самых лёгких в своем классе: проектор весит всего 9 кг. 

 

В стандартной комплектации Roly RL-M85Q поставляется с объективом с проекционным соотношением 1,10-1,88; производитель также предлагает совместимые короткофокусные объективы: T5 с фиксированным соотношением 0,5 и T68 с переменным проекционным соотношением 0,66-0,81. Благодаря оптическому зуму 1,6x изображение с диагональю 100” можно проецировать с расстояния от 2,46 до 4,02 метра. Благодаря технологии 3LCD исключены «радужные эффекты», а продвинутая коррекция изображения даёт возможность использовать в качестве экрана даже сферические и цилиндрические поверхности; неровности стен компенсируются с помощью многоточечной коррекции формата 5х5 и 9х9. Цифровой зум работает в паре с цифровым сдвигом, позволяя перемещать изображение по вертикали, горизонтали и диагонали. Есть автоматическая коррекция в случаях, когда проектор крепится к потолку, вертикальная и горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений и функция мгновенного чёрного экрана. 

 

Проектор оснащается выходами HDMI-OUT и поддерживает стандарт передачи данных HDBaseT, что позволяет передавать несжатое видео 4K, аудио и другие данные на большие расстояния, используя обычный сетевой кабель RJ45. Из других возможностей Roly RL-M85Q стоить отметить проецирование без подключённого ПК, прямо с USB-накопителя, удалённое управление по LAN, а также различные режимы работы, в том числе режим симуляции DICOM для медицинских презентаций.

2007