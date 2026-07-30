ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Роскошь первоклассного звучания: KEF LS Luxe


30.07.2026 18:45

 

 

Британский KEF раскрыл секрет своей новой разработки: компания опубликовала информацию о новинке, компактной акустической системе LS Luxe. Громкоговорители напоминают фирменные LSX, но имеют более округлый корпус. Внешний вид беспроводных LS Luxe разработан дизайнером Россом Лавгроувом (Ross Lovegrove), сотрудничающим с KEF многие годы.

 

Маркетологи позиционируют новинку как премиальный продукт с премиальным же звучанием. Как говорится на сайте производителя, «настоящий люкс не кричит о себе». В случае с KEF LS Luxe вы его ощущаете – с первой же ноты, со звуков, которые создают совершенно особую атмосферу и буквально обволакивают вас роскошью и великолепием. Отличительная особенность новинки, оснащаемой фирменным точечным излучателем Uni-Q 12-го поколения – форма задней панели, напоминающая о технологии MAT; в новой разработке она дополнена впервые используемой в беспроводной акустической системе технологией Velocity Control (VECO), снижающей искажения и компрессию мощности и обеспечивающей высокоточное звучание в любых условиях. 

 

Характеристики системы: частотный отклик 42 Гц - 28 кГц, частотный диапазон 35 Гц - 47 кГц; встроенные усилители: класса D для низкочастотной секции, AB – для высоких частот. Колонки поддерживают форматы DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM и Ogg Vorbis; есть поддержка Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer, QQ Music (через QPlay), интернет радио, подкастов, AirPlay, Google Chromecast, Bluetooth 5.3, Audirvāna, UPnP, в 2027 году ожидается получение сертификата Roon Ready. Размеры KEF LS Luxe: 298 x 223 x 336 мм, вес одной колонки – около 10 кг.

Связанные новости:
 Неслыханная роскошь - 16.07.2026 14:21
 KEF LSX II в двух новых цветах - 10.12.2025 17:25
 Обновлённые Beats Studio Pro - 26.07.2023 15:52
 Портативный хай-энд - 08.11.2022 09:56
 Много Лавгроува не бывает… - 18.10.2022 09:07
 Миниатюризация KEF: версия 2 - 15.06.2022 13:05
 Звук: KEF, дизайн: Лавгроув - 02.09.2021 11:37
 KEF и Marcel Wanders – звёздный дуэт - 18.10.2017 14:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007