Роскошь по-французски

19.03.2021 14:38

Французский бренд Focal представил новую модель открытых наушников премиальной категории The Clear Mg. Инженеры компании сохранили лучшие черты модели Clear, в том числе её нейтральный характер, и смогли обойтись без увеличения цены.



При этом они подняли качество воспроизведения на новый уровень, сделав звучание наушников максимально реалистичным. Устройство имеет импеданс 55 Ом; их звук безупречен, даже если владелец The Clear Mg использует наушники с портативным плеером.



Тем не менее, компания-производитель рекомендует приобретать The Clear Mg для домашнего применения и слушать музыку, используя высококачественную аудио систему и в тихой спокойной обстановке без внешних шумов. Но если покупатель всё-таки захочет взять наушники с собой, например, в дорогу, он сможет воспользоваться входящим в комплект поставки стильным кожаным футляром, качество изготовления которого в полной мере соответствует уровню самого аудио устройства.