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Роскошный блонд: Triangle Antal 40th Anniversary


04.07.2023 12:14

 

 

В России появились в продаже акустические системы Triangle Antal 40th Anniversary в отделке Matt Blond Sycamore.

 

Новинка – трёхполосные напольные громкоговорители, выпущенные к юбилею компании-производителя. Каждая колонка оснащается твитером с магниевым куполом, фирменным среднечастотным излучателем с диффузором из натуральной целлюлозы, а также парой мощных басовых драйверов. Корпуса сделаны из массивных MDF-панелей; внутренние перегородки позволяют свести к минимуму нежелательные вибрации. В комплект поставки входят опорные шипы разных видов, которые устанавливаются в зависимости от типа напольного покрытия.

 

Блок винтовых разъёмов смонтирован на алюминиевой панели, покрытой розовым золотом. Розовым золотом также отделаны динамики, а на фронтальной панели каждой колонки имеется табличка с логотипом, подчеркивающая эксклюзивность модели. Натуральный шпон сикомора (белого клёна, или явора) подбирают для каждой пары колонок таким образом, чтобы рисунок на двух громкоговорителях был идентичным. Сверху шпон покрывают матовым лаком. Triangle Antal 40th Anniversary изготавливают вручную на собственном заводе компании во Франции. Цена одной пары составляет 320 тысяч рублей.

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