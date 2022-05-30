ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Российская премьера High End стримеров Matrix Audio


30.05.2022 12:40

 

 

Посетить выставку Fresh Hi-Fi & Vinyl Show приглашает компания Barnsly. Один из старейших игроков отечественного рынка представит самые новые решения, разработанные специалистами всемирно известных брендов.

 

Компания Barnsly займёт две комнаты отеля Holiday Inn Москва Таганский (244 и 245). На выставке, которая пройдёт уже в ближайшие выходные, состоится российская премьера High End стримеров/ЦАП Matrix Audio из фирменной линейки Element 2. Сотрудники компании-дистрибьютора подробно разъяснят посетителям стенда, как использовать высококачественные стриминговые музыкальные сервисы в условиях 2022 года.

 

Barnsly привезёт на выставку акустические системы Monitor Audio, JBL и System Audio, компоненты Hegel, Roksan и Mark Levinson, сабвуферы REL, новейшие консоли чистого питания POWERGRIP YG-3. Также на стенде будут демонстрироваться стереокомплекты с аналоговыми источниками звука. Компания Barnsly напоминает: вход для всех желающих свободный, нужно только зарегистрироваться – заранее, на сайте выставки, или непосредственно в отеле в день посещения.

Связанные новости:
 VOXmodule: любой каприз… - 30.05.2022 12:22
 Свежий взгляд: Fresh Hi-Fi & Vinyl Show - 25.05.2022 10:06
 «Цифра» из Китая - 02.12.2021 01:15
 «Серебро» в седьмом поколении: Monitor Audio Silver 7G  - 16.11.2021 09:44
 Классика JBL: мини-полочники L52 - 03.08.2021 00:08
 Красный – новый чёрный? - 12.10.2020 13:10
 Hegel: нечаянная радость - 10.02.2020 11:25
 POWERGRIP для европейского рынка - 07.02.2020 12:48
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007