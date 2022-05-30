Российская премьера High End стримеров Matrix Audio

30.05.2022 12:40

Посетить выставку Fresh Hi-Fi & Vinyl Show приглашает компания Barnsly. Один из старейших игроков отечественного рынка представит самые новые решения, разработанные специалистами всемирно известных брендов.

Компания Barnsly займёт две комнаты отеля Holiday Inn Москва Таганский (244 и 245). На выставке, которая пройдёт уже в ближайшие выходные, состоится российская премьера High End стримеров/ЦАП Matrix Audio из фирменной линейки Element 2. Сотрудники компании-дистрибьютора подробно разъяснят посетителям стенда, как использовать высококачественные стриминговые музыкальные сервисы в условиях 2022 года.

Barnsly привезёт на выставку акустические системы Monitor Audio, JBL и System Audio, компоненты Hegel, Roksan и Mark Levinson, сабвуферы REL, новейшие консоли чистого питания POWERGRIP YG-3. Также на стенде будут демонстрироваться стереокомплекты с аналоговыми источниками звука. Компания Barnsly напоминает: вход для всех желающих свободный, нужно только зарегистрироваться – заранее, на сайте выставки, или непосредственно в отеле в день посещения.