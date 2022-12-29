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Российская Premiera!


29.12.2022 13:51

 

 

Компания MMS представляет собственный бренд – новую российскую торговую марку «Премьера» (Premiera). В ассортименте: Elementary Series – компоненты начального уровня (Hi-Fi системы и проигрыватели виниловых дисков); Professional Series – специализированные усилители, акустические системы и стриминговые устройства; компоненты Car Multimedia.

 

Один из компонентов «профессиональной» серии – усилитель мощности Premiera PA-4300. Одно из главных его достоинств – полная приспособленность к использованию в домашней системе; в отличие от оборудования такого рода, выпускаемого рядом других компаний, у инсталлятора или конечного потребителя не возникнет никаких проблем при попытке «внедрить» Premiera PA-4300 в домашний аудиокомплект. Четырёхканальный мощник в рэковом исполнении можно также применять в двухканальном, мостовом и комбинированном режимах. Вес устройства: 25 кг, из них треть приходится на тороидальный трансформатор. Суммарная мощность усилителя – до 1,2 кВт; конструкторы предусмотрели два канала принудительного охлаждения с воздуховодами-фильтрами на передней панели и вентиляторами на задней. Схемотехника усилителя – балансная; есть четыре входа XLR и винтовые терминалы (рассчитанные не на профессиональные Speakon, а на привычные «вилки» или «бананы» акустического кабеля). Подробная информация об этой и других моделях Premiera размещена на сайте производителя.

 

О компании: АО «ММС» (MMS, Moscow Music Service) основано в 1991 году. Компания является владельцем профессиональной звукозаписывающей студии (одной из лучших в стране) и в течение уже более 30 лет поставляет на российский рынок звуковое и мультимедийное оборудование известнейших мировых брендов.

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